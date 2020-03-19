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İzmir'de hafif ticari araç belediye otobüsüne çarptı

İzmir'de, hafif ticari araç, kamyonet ve belediye otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

İHA | 19.03.2020 - 02:15..
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İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi, Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi'nin 1. girişinde, Bülent A. idaresindeki 35 AGH 864 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, önünde seyreden H.Y. yönetimindeki 06 BEP 678 plakalı kasalı kamyoneti sollamak istedi.

BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Sollama esnasında Bülent T., karşı yönden gelen İsmail T. kontrolündeki 35 DB 2802 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazadan dolayı Bülent A.'nın aracından fırlayan parçalar H.Y.'nin kasalı kamyonetine zarar verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi.

İzmir'de hafif ticari araç belediye otobüsüne çarptı

2 SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Öte yandan, adrese gelen 110 AKS ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan Bülent A.'yı sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada yaralanan Bülent A. ve belediye otobüsünün sürücüsü İsmail T., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de hafif ticari araç belediye otobüsüne çarptı

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