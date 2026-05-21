İzmir'de hastaları özel diş tedavisi vaadiyle kandıran doktor tutuklandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde özel tedavi operasyonu...

Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan diş hekimi F.İ., hastalardan para talep ederek devlet hastanesi dışında özel diş tedavisi yapma sözü verdi.

HASTALAR ŞİKAYET ETTİ, HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Tedavileri gerçekleştirmeyerek çok sayıda vatandaşı mağdur eden F.İ. hakkında, hastaların hastane yönetimi ve savcılığa başvurması üzerine hukuki süreç başlatıldı.

Şikayetlerin ardından gözaltına alınan şüpheli hekim, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKKINDA BAŞKA DOSYALAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yönetimi, gelen şikayetleri değerlendirerek şüpheli hakkında idari soruşturma başlattı.

Hastane idaresi, kamu zararının oluşmaması adına gerekli adımları attığını ifade ederken, F.İ. hakkında başka şikayet dosyalarının da bulunduğu bildirildi.

AYNI HASTANEDE ÇALIŞAN EŞİ DE BİR AY ÖNCE TUTUKLANMIŞ

Tutuklanan şüpheli hakkında memuriyetten çıkarılmasına yönelik hazırlanan dosyanın Sağlık Bakanlığı’na gönderildiği belirtildi.

Öte yandan diş hekimi F.İ.’nin eşi olan ve aynı hastanede görev yapan M.İ.’nin ise bir ay önce tutuklandığı öğrenildi.