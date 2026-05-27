İzmir’de hemzemin geçitte feci kaza: Trenin Altında Kalan Yaya Ağır Yaralandı

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı 14 Mayıs Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte, 79 yaşındaki Hasan Çelen, geçitten geçtiği sırada hareket halindeki trenin çarpması sonucu rayların üzerinde kaldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI

Trenin altında kalan Hasan Çelen’in ağır yaralandığı öğrenilirken, sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Hastanede tedavisi devam eden Çelen’in hayati durumu yakından takip ediliyor.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından hemzemin geçitte güvenlik önlemleri alınırken, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.