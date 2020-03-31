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İzmir'de kaçak maske imalathanesine operasyon

Torbalı ilçesinde kaçak maske imalatı yapan bir depoya düzenlenen baskında, 3 bin 618 maske ele geçirildi.

İHA |
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İzmir'de kaçak maske imalathanesine operasyon

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayrancı Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir depoda kaçak maske imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İzmir'de kaçak maske imalathanesine operasyon

3 BİNDEN FAZLA MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerine yaptığı baskında 2 bin 728 adet satışa hazır ve 890 adet hatalı üretilmiş olan toplam 3 bin 618 adet maske, 7 adet bobin ip, 23 adet biye, 250 metre yapıma hazır kumaş ve 2 bin tel malzeme ele geçirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, adreste maske üretimi yaptığı tespit edilen H.E., H.D., Y.Y., E Ş. ve E.O isimli şahısların yanı sıra depo sahibi F.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adlı işlem başlatıldı.

İzmir'de kaçak maske imalathanesine operasyon

İzmir'de kaçak maske imalathanesine operasyon

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