İzmir’de kaybolan 4 genç bulundu
Menderes ilçesinde gezmek için gittikleri Değirmendere Şelalesi yakınlarında kaybolan 4 genç, jandarma ve AFAD ekiplerinin 3 saatlik çabası sonucu sağ olarak bulundu. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençler, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İzmir’in Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi’nde yaşayan E.A., İ.Ö., K.Ö. ve F.D., Menderes ilçesindeki Değirmendere Şelalesi’ne gezmeye gitti.
Bir süre sonra dört arkadaştan haber alınamadı.
AFAD EKİPLERİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Bunun üzerine aileleri tarafından kayıp ihbarı yapıldı.
İhbar sonrası saat 03.00 sıralarında, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
KAYIP GENÇLER BULUNDU
Ekiplerin üç saatlik çalışması sonucunda kayıp gençler sağ olarak bulundu.
Durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençler, tedbir amaçlı olarak Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)