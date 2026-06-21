İzmir'de kına gecesine pompalı tüfekle saldırı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ödemiş'te kına gecesine pompalı tüfekle ateş açan E.D. adlı saldırgan 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. Olayda ağır yaralanan Ümmühan D.'nin saldırgan E.D.'nin eşi olduğu ortaya çıktı. E.D. yakalandı.
İzmir Ödemiş'te Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesine sırasında E.D. adlı bir saldırgan pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.
Saldırıda 14 yaşındaki Ayaz Çimen ile 4 kişi yaralandı.
AYAZ KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Ayaz Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
EŞİ AĞIR YARALANDI
Saldırıda ağır yaralanan 45 yaşındaki Ümmühan D.'nin saldırgan E.D.'nin eşi olduğu öğrenildi.
Durumu ağır olan Ümmühan D., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan E.D.'yi kırsal alanda yakaladı.
E.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.