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İzmir'de kolonya kuyruğu

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, İzmir'deki kolonya satış mağazası önünde metrelerce kuyruk oluştu.

DHA | 13.03.2020 - 10:20..
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Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından halk, kolonya ve el dezenfektanları satan iş yerlerine akın etti.

İzmirliler de sabahın erken saatlerinde, Konak'taki kolonya satış mağazasının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

HER MÜŞTERİYE 1 LİTRE KOLONYA

Litresi 25 TL'den satılan kolonyalara, ilginin fazla olması nedeniyle satışlarda sınırlamaya gidildi. Her müşteriye yalnızca 1 litre kolonya satılırken, içeride olası bir izdiham yaşanmaması için müşteriler mağazaya üçer üçer alındı.

Dışarıda bazı esnafın fiyatlarda fırsatçılık yaptıklarını belirten vatandaşların büyük çoğunluğu ise kolonya sırası beklemeyi dert etmediklerini söyledi.

İzmir'de kolonya kuyruğu

"FIRSATÇILIK YOK, SIRA VAR"

Bir buçuk saat sıra bekledikten sonra kolonya alabildiğini belirten Hüdayi Çetin (65), "Virüse karşı tedbir almaya çalışıyoruz. Bir buçuk saat süren mücadelenin ardından kolonyamızı da aldık. Aynı kolonyayı başka dükkanlara 50 TL'den satıyorlar. Maske ve el dezenfektanlarında da bu fırsatçılığı yapan var. Ben böyle bir durumla karşılaşırsam mobil uygulamadan şikayetçi olacağım." dedi.

İzmir'de kolonya kuyruğu

"ŞİKAYET ETMELİYİZ"

Bazı esnafın fırsatçılık yaptığını belirten Hüseyin Kabadayı (54), "Burada fırsatçılık yapılmıyor ve aslında kuyruğun asıl sebebi de bu. Kemeraltı'nda aynı kolonyalar daha fahiş fiyatlara satılıyor. Devletimiz buna da el attı. Şikayet mercilerine fırsatçıları şikayet etmeliyiz. Telefonuma bakanlığın uygulamasını indireceğim ve fırsatçılık yapanları ben de şikayet edeceğim." diye konuştu.

İzmir'de kolonya kuyruğu

"KOLONYA İÇİN SIRAYA GİRECEĞİM AKLIMA GELMEZDİ"

Geçmiş yıllarda farklı ürünler için kuyruğa girdiklerini aktaran Mehmet Güneş (66), ilk kez kolonya için sıraya girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sabahın erken saatlerinde kolonya almak için geldim ve aldığım için mutluyum. Virüs ile etkili olduğuna inanıyoruz ve tüm ev halkı olarak kullanacağız. 1970'li yıllarda kuyruklarda çok dolaştım. Aklınıza ne gelirse, hep kuyruğa girip alırdık. Ancak kolonya için kuyruğa gireceğim aklıma gelmezdi. Hayatta her şey olabiliyor."

İzmir'de kolonya kuyruğu


"VİRÜSTEN KORKMUYORUM"

Sırada bekleyenlerden Cengiz Kocabaşı (70) ise virüsün kendisini korkutmadığını ifade ederek, "Bayramdan önce genellikle kolonya için sıra olurdu, ancak bugün sıra olacağını hiç tahmin etmemiştim. Ben virüsten dolayı değil, evde kolonya bittiği için gelmiştim. Çünkü bu virüsten korkmuyorum." dedi.

İzmir'de kolonya kuyruğu

"ALKOL BULUNCA YENİDEN KOLONYA YAPILACAK"

Kolonyanın ilk olarak İzmir'de üretildiğini söyleyen Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi, ilaç ve kozmetik firmasının sahibi aynı zamanda eczacı olan Enver Olgunsoy ise koronavirüs nedeniyle satışları artan ve esnafın tedarikte zorlandığı kolonyanın, yeniden raflarda görülme sıklığının artması için en az 6 aya ihtiyaç olduğunu savundu. Olgunsoy, "Tüm dünyada bitti alkol. Olanlar da yüksek fiyatla veriyor. Alkol bulununca, kolonya yeniden yapılacaktır. Dolayısıyla kolonyanın raflardaki sıklığının artması 5-6 ay sürer." dedi.

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