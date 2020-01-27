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İzmir'de koronavirüs şüphesi

Konak ilçesinde 2 Çinli, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 10:02..
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İzmir'de koronavirüs şüphesi

Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüse karşı büyük bir mücadele başlatıldı.

Şimdiye kadar 80 kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı Türkiye'de de birçok önlem alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

İZMİR'DE 2 ÇİNLİ KARANTİNADA

İzmir'in Konak ilçesinde, koronavirüs paniği yaşanıyor.

Sabahın ilk saatlerinde İzmir'deki Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne, karantina altında 2 kişi kaldırıldı. Karantinaya alınan 2 Çinlinin yüksek ateşi olduğu, gelen bilgiler arasında.

İzmir'de koronavirüs şüphesi ViDEO

İzmir'de koronavirüs şüphesi

İzmir'de koronavirüs şüphesi

İzmir'de koronavirüs şüphesi

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