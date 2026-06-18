İzmir'de küçük Hümeyra'ya çarptıktan sonra olay yerinden kaçmıştı: Yargılama yeniden başladı
Selçuk ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Hümeyra Özmen’in ölümüne ilişkin davada verilen 2 yıl 5 aylık hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden başlayan yargılamanın ilk duruşmasında bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.
İzmir’in Selçuk ilçesinde geçen yıl yürekleri yakan bir olay yaşandı.
Ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Hümeyra Özmen’e otomobil çarptı.
SÜRÜCÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre sürücü, kazanın ardından durmayarak olay yerinden ayrıldı.
Saatler sonra emniyete giderek teslim olan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.
Ağır yaralanan Hümeyra, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SANIĞA 2 YIL 5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Yerel mahkemede görülen yargılama sonunda sanık, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hümeyra’nın ailesi ve avukatları, verilen cezayı yetersiz bularak karara itiraz etti.
Dosya, incelenmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.
İSTİNAF KARARI BOZDU
Bölge Adliye Mahkemesi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.
Bozma kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi ve sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.
BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK
Yeniden görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme, kazanın meydana geliş şekli ile tarafların kusur oranlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.
Duruşma, bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının beklenmesi için ertelendi.
AİLENİN ADALET MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Hümeyra Özmen’in ailesi, yeniden yargılama sürecinde sanık hakkında daha ağır bir ceza verilmesini istiyor.
Aile, kızlarının ölümünün ardından başlattıkları adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.