İzmir'de lokalde gürültü kavgası: 1 ölü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, lokalde oyun oynayan Burhan Bahar, gürültü yaptığı gerekçesiyle Şahin O.'yu uyardı.

Bahar'ın uyarısına Şahin O.'nun tepki göstermesi üzerine, ikili arasında sözlü tartışma çıktı.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede büyüyünce Bahar, Şahin O.'yu darbetti. Lokalde bulunanların araya girmesiyle tartışma sonlanırken, lokali terk eden Şahin O., bir süre sonra silah ile geri döndü.

Şahin O.'nun çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında silahla ateş açtı.

1 ÖLÜ

Vücuduna kurşun isabet eden Burhan Bahar, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Şahin O., hızla olay yerinden uzaklaşırken, lokaldeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bahar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Polis ekipleri lokali kapatarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Şahin O.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.