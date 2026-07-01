İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülürken bölgeye de 13 arazöz, 3 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaz sıcakları başladı, yangınlar yüzünü gösterdi.
Korkutan yangın, İzmir Dikili'de çıktı.
Bademli Mahallesi kırsalındaki makilik alanda, dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE ETTİ
İhbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 3 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMALAR 5 SAAT SÜRDÜ
Alevler, karadan müdahale ile 5 saatlik müdahale sonucu saat 03.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)