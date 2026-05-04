İzmir'de makineden fırlayan metal parça işçinin sonunu getirdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde acı olay...

Çoraklar Mahallesi 5000. Sokak'ta faaliyet gösteren bir metal fabrikasında yaşanan olayda kan aktı.

Fabrikada işçi olarak çalışan Azad Öztürk, mesai esnasında makineden fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavi altına alınan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Talihsiz işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Meydana gelen iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.