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İzmir'de minibüslere yüzde 17 zam yapıldı

Suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından ulaşıma da yüzde 17 zam geldi. İndi bindi fiyatı 3 TL'den, 3.50 TL'ye çıktı.

DHA | 04.12.2019 - 13:57..
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İzmir'de minibüslere yüzde 17 zam yapıldı

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası, bugünden itibaren geçerli olmak üzere minibüs ücretlerine yüzde 17 oranında zam yaparak indi bindi fiyatını 3 liradan 3 lira 50 kuruşa yükseltti.

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, İzmir'de minibüs fiyatlarına en son 1 yıl önce zam yapıldığını dile getirerek, şartlar nedeniyle fiyat artışına gittiklerini söyledi.

"GEÇMİŞTE 2 YILDA 1 KERE YAPILIYORDU"

Fiyat artışlarının geçmişte 2 yıla kadar uzadığını ifade eden Uğuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçen ay otobüs ulaşımına zam yaptığını da hatırlattı.

İzmir'de minibüslere yüzde 17 zam yapıldı

"OTOBÜS FİYATI YÜKSELİNCE ZORUNLU OLDU"

Uğuz, otobüslerde indi bindi ücretinin 3 lira 56 kuruşa çıktığını söyleyerek, "Akaryakıt fiyatları, parça giderleri ve tamir masrafları sürekli artıyor. Bu artış söz konusu zammı zorunlu kıldı." dedi.

KADEME KADEME DEĞİŞİYOR

Güzergahlardaki fiyatların kademe kademe değiştiğini dile getiren Uğuz, şöyle devam etti:

"İzmir'de 60 hat üzerinden 1.117 minibüsle, günde 400 bin kişiyi taşıyoruz. Fiyatlar güzergaha göre değişiyor. 4.25 olan güzergah 4.75 oldu. Buca'dan Bornova'ya yada Bornova'dan Egekent'e gibi birkaç güzergahta bu fiyat uygulanacak."

İzmir'de minibüslere yüzde 17 zam yapıldı


SUYA DA YÜZDE 15 ZAM YAPILMIŞTI

Öte yandan İzmir'de, geçtiğimiz günlerde suya da yüzde 15 zam gelmişti.

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