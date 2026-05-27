İzmir'de miras tartışması kanlı bitti: Öldürüp 'ibret olsun' dedi
Urla ilçesinde, miras nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada akrabası R.Ş. tarafından bıçaklanan Gökhan Şimşek, hayatını kaybetti. Boğazını keserek öldüren R.Ş., Şimşek'in cansız bedenini kahvehanenin önüne attı. Olay yerine gelen polis katil zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.
İzmir'in Urla ilçesinde, 38 yaşındaki R.Ş. ile 35 yaşındaki akrabası Gökhan Şimşek arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunuyordu.
R.Ş., henüz bilinmeyen bir yerde Şimşek'i otomobil içerisinde boğazını keserek öldürdü.
CANSIZ BEDENİ KAHVEHANENİN ÖNÜNE ATTI
Daha sonra içi kan gölüne dönen otomobille Mermerli Çeşme mevkiine gelen cinayet zanlısı R.Ş., araçtan indirdiği cansız bedeni bir kahvehanenin önüne attı.
"İBRETİALEM İÇİN YAPTIM"
Olayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir şok yaşarken, zanlının kalabalığa dönerek, "Polise haber verin, ibretialem için yaptım." dediği öne sürüldü.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gökhan Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Şimşek'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Cinayet şüphelisi R.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.