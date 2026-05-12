İzmir'de motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Ödemiş ilçesinde, tali yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Şahin Arslan, hayatını kaybetti.
İzmir Ödemiş Bademli-Ovakent kara yolunda Şahin Arslan'ın kullandığı motosiklet, kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı ileri sürülen Ş.U. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde, motosikletin sürücüsü Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI
Arslan'ın cenazesi, jandarmanın olay yeri incelemelerinin ardından önce Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kamyonetin sürücüsü Ş.U. gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)