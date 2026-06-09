İzmir'de ortaokul öğrencisi Erdem Demir bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka sahilinde 15 yaşındaki Erdem Demir ile 18 yaşındaki C.C. ve 19 yaşındaki D.K. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Erdem Demir, olay sırasında bıçakla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Erdem Demir, doktorların tüm çabalarına rağmen dün yaşamını yitirdi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

C.C. ile D.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.