İzmir'de ortaokul öğrencisi Erdem Demir bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Karşıyaka sahilinde 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir ile 18 yaşındaki C.C. ve 19 yaşındaki D.K. arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Erdem Demir hayatını kaybetti.
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İzmir'in Karşıyaka sahilinde 15 yaşındaki Erdem Demir ile 18 yaşındaki C.C. ve 19 yaşındaki D.K. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Erdem Demir, olay sırasında bıçakla yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Erdem Demir, doktorların tüm çabalarına rağmen dün yaşamını yitirdi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
C.C. ile D.K. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)