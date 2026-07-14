İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü: Kaza kamerada

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İzmir'in Menderes ilçesinde, Özcan Şahin'in kullandığı motosiklet ile 'U' dönüşü yapmak isteyen 46 yaşındaki İ.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Yaralanan motosiklet sürücüsü Şahin, ambulansla kaldırıldığı Seferihisar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü İ.Ç., gözaltına alındı.

İ.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; sürücüsünün 'U' dönüşü yapmak istediği otomobil ile motosikletin çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.