İzmir'de Özgür Özel mitingi öncesi TOMA'ya çıkıp tekmeleyen şahıs tutuklandı

CHP'nin Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin 'şaibe' iddialarıyla açılan davada mahkeme 'mutlak butlan' kararı verdi.

Kararın ardından partide patlak veren iç kriz, CHP Genel Merkezi'ni karıştırdı.

Genel Merkez'de yaşanan karmaşa daha sonra kendini İzmir'de tekrar gösterdi.

Bu defa miting öncesinde vatandaşlar arasında çıkan ve medyaya yansıyan olaylar sırasında, polis güvenlik önlemi aldı.

MİTİNG ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Cumhuriyet Meydanı'nda Özgür Özel'in katılımıyla yapılması planlanan mitingden önce meydanın giriş ve çıkışlarının kapatılmasının ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi.

İzmir Valiliği’nin miting alanı olarak alternatif Gündoğdu Meydanı'nı önermesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı çevresinde toplanan kalabalığa polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.

TOMA'NIN ÜZERİNE ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Yapılan uyarılara rağmen dağılmayarak alana girmek isteyen gruba emniyet güçleri müdahale etti.

Yaşanan arbede sırasında tazyikli su sıkan bir TOMA'nın üzerine bir vatandaşın çıktığı anlar kameralara yansıdı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Meydanda yaşanan gerginliğin ardından güvenlik güçleri müdahalede bulunarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Avukat Kıvılcım Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

TOMA'YA SALDIRAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, polisin tazyikli suyla müdahalesi esnasında TOMA'nın üzerine çıkan Deniz Yolçu da yer aldı.

Hakim karşısına çıkarılan Yolçu, 'kamu malına zarar verme' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltındaki diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İMAM HATİP LİSESİNDE MÜDÜR YARDIMCISI ÇIKTI

Miting alanındaki olaylarda TOMA'nın üzerine çıkan ve mahkemece tutuklanan Deniz Yolçu ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı.

Yolçu'nun, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir kız imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi.