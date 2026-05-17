İzmir'de park halindeki araçlara zarar veren şüpheli kameraya yansıdı
Konak ilçesinde bir şüphelinin park halindeki çok sayıda otomobilin aynalarını kırıp camlarına zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansırken polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir'de dehşete düşüren görüntü...
Konak ilçesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün hemen karşısında yer alan sokakta kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobillere saldırdı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Sokak boyunca yürüyen şahıs, çok sayıda aracın aynalarını kırdı ve camlarına maddi hasar vererek bölgeden uzaklaştı.
Araçlarındaki hasarı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Meydana gelen ilginç saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde; saldırganın rahat tavırlarla araçların arasına girdiği ve otomobillerin aynalarını kırarak zarar verdiği anlar yer aldı.
POLİS EKİPLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ
Olay yerinde inceleme yapan ve kamera kayıtlarını mercek altına alan polis ekipleri, şahsın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.