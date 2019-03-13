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İzmir'de metro inşaatında göçük

İzmir'de metro inşaatında göçük meydana geldi. 2 kişi göçük altında kaldı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 11:04..
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İzmir'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki bekçinin göçük altında kaldığı sanılıyor.

İzmir'de metro inşaatında göçük

BİR SÜREDİR ÇALIŞMALAR SÜRÜYORDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sayıları giderek artan metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar semtinde 2 katlı yeraltı parkı yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de metro inşaatında göçük

İKİ BEKÇİYE ULAŞILAMIYOR

Aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste bugün saat 03.00 sıralarında bir göçük meydana geldiği belirtildi. Şantiyede bulunan iki bekçiye ulaşılamadığı, göçük altında kaldıklarının sanıldığı belirtildi. Olayın ardından kurtarma çalışmalarına başlandı.

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İzmir'de metro inşaatında göçük


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