İzmir'de pazarcılar arasında silahlı kavga kamerada

İzmir'de Foça ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki pazar yerinde tezgah açan şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

PAZARCILAR ARASINDA TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çok sayıda pazarcı birbirine girdi.

ARBEDE SIRASINDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Karşılıklı darp olaylarının yaşandığı arbede sırasında silahlar da çekildi.

Meydan kavgasında peş peşe silah sesleri yankılanırken, o korku dolu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİS MÜDAHALESİYLE KAVGA SONLANDI

İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'Silahla Tehdit' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.