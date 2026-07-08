İzmir'de polisten kaçış pahalıya patladı: 394 bin 211 TL ceza

İzmir'in Menemen ilçesinde denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, motosikletiyle hızla kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SONUCU KISKIVRAK YAKALANDI

Yaşanan sıcak takip sırasında polis ekipleri, sürücüyü durdurabilmek için silah göstererek ikazda bulundu.

Tüm bu uyarılara rağmen tehlikeli kaçışını sürdüren sürücü, uzun bir kovalamacanın ardından polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

394 BİN 211 LİRA CEZA KESİLDİ

Yakalanan sürücü hakkında yapılan işlemler sonucunda, çeşitli kural ihlalleri sebebiyle toplam 394 bin 211 TL idari para cezası uygulandı.

Şahsın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

KOVALAMACA ANLARI KAMERADA

Sürücünün kullandığı motosiklet ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Amansız kovalamaca ve polisin silahlı uyarı anları ise motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.