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İzmir'de şakalaşırken canından oldu

Evde şakalaşırken dengesini kaybedip üzerine düştüğü boy aynasının kırılması sonucu, ayna parçaları boğazına giren 25 yaşındaki Destan, yaşamını yitirdi.

DHA | 15.01.2020 - 15:28..
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İzmir'in Konak ilçesi, Kılıçreis Mahallesi'ndeki bir evde, Destan Arda ve bir arkadaşı, şaka amaçlı birbirlerini kucaklayarak kaldırmak istedi.

AYNADAN KOPAN PARÇALAR BOĞAZINA GİRDİ

Bu sırada dengesini kaybeden Arda, arka tarafta bulunan boy aynasının üzerine düştü. Aynadan kopan parçalar, Arda'nın boğazına girdi. Şoke olan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Destan Arda, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BOĞAZINDA İNGİLİZCE BURAYI KES DÖVMESİ VARDI

Öte yandan, Destan Arda'nın boğazında bulunan ve İngilizce, 'Cut here' yazılı dövme olduğu belirtildi.  Gencin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi.

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