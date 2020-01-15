İzmir'de şakalaşırken canından oldu

İzmir'in Konak ilçesi, Kılıçreis Mahallesi'ndeki bir evde, Destan Arda ve bir arkadaşı, şaka amaçlı birbirlerini kucaklayarak kaldırmak istedi.

AYNADAN KOPAN PARÇALAR BOĞAZINA GİRDİ

Bu sırada dengesini kaybeden Arda, arka tarafta bulunan boy aynasının üzerine düştü. Aynadan kopan parçalar, Arda'nın boğazına girdi. Şoke olan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Destan Arda, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BOĞAZINDA İNGİLİZCE BURAYI KES DÖVMESİ VARDI

Öte yandan, Destan Arda'nın boğazında bulunan ve İngilizce, 'Cut here' yazılı dövme olduğu belirtildi. Gencin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi.





