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İzmir'de 'gevreğe zam yapın' talebi

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'de de simide zam yapılacağı öğrenildi.

DHA | 06.01.2020 - 17:09..
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İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya yükseltilmesiyle İzmir'de de 1 Kasım 2018'de 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa çıkarılan simit fiyatlarına zam yapılacağı öğrenildi.

25 KURUŞLUK ZAM İSTENDİ

Artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar, zam talebini İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na iletti. Oda tarafından simit fiyatlarına 25 kuruş zam öngörüldü.

İzmir'de 'gevreğe zam yapın' talebi

BU AY KARAR ÇIKACAK

1 lira 50 kuruş olan simidin 1 lira 75 kuruştan satılması talebi, Gıda Komisyonu'na sunuldu. Komisyon, bu ay içinde toplanarak, karar verecek.

İzmir'de 'gevreğe zam yapın' talebi

İzmir'de 'gevreğe zam yapın' talebi

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