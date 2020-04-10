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İzmir'de sokak ortasında cinayet işleyen şahıs yakalandı

İzmir'de tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

İHA |
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İzmir'de sokak ortasında cinayet işleyen şahıs yakalandı

İzmir'in Buca ilçesi Yenigün Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Bünyamin Ö. (20) ile Burak Şahin (20) sokakta karşılaştı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bünyamin Ö., elindeki bıçağı Burak Şahin'e saplayarak olay yerinden uzaklaştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içerisinde yere yığılan genç, ambulansla kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan cinayet zanlısı Bünyamin Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme'de ifade veren şüpheli, kız meselesi nedeniyle konuşmak üzere Burak Şahin ile olay yerinde buluştuklarını söyledi.

TUTUKLANDI

Önce tartıştıklarını ardından çıkan kavgada bıçakladığını itiraf eden şüpheli, pişman olduğunu söyledi. Bünyamin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de sokak ortasında cinayet işleyen şahıs yakalandı

 

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