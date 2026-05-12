İzmir'de taksi sürücüsü, bıçaklı gasp anını anlattı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan bıçaklı gasp girişimi, taksi şoförünü ölümle burun buruna getirdi.

Taksiye müşteri gibi binen bir kişinin, ıssız bir noktada sürücüye bıçakla saldırdığı olayda, sürücünün refleksi hayatını kurtardı.

TAKSİYE MÜŞTERİ GİBİ BİNDİ, SALDIRIYI ISSIZ NOKTADA GERÇEKLEŞTİRDİ

Dün akşam saatlerinde taksiye Konak’tan binen şüpheli, Uzundere’ye gitmek istediğini söyledi. Yolculuk sırasında normal davranışlar sergileyen şüphelinin, özellikle ıssız bölgeleri tercih etmeye çalıştığı belirtildi.

Uzundere’de bir inşaat şantiyesi yakınında duran takside, şüpheli çantasından çıkardığı bıçakla aniden sürücü Çetin Bulut’un boğazına saldırdı.

“SENİ ÖLDÜRMEYE GELDİM” SÖZLERİ DEHŞETİ ARTIRDI

Saldırı anını anlatan taksi şoförü, saldırganın kendisine “Seni kesmeye, öldürmeye geldim” dediğini ifade etti. Boğazına dayanan bıçakla mücadele eden sürücü, saldırganın bileğini tutarak karşılık verdi.

Yaşanan arbede sırasında göğsünden de yaralanan sürücü, araçtan inerek saldırgandan uzaklaşmaya çalıştı.

DIŞARIDA DA TAKİP ETTİ, KAÇARAK KURTULDU

Saldırının ardından şüphelinin araç dışına da çıkarak taksi şoförünü kovalamaya devam ettiği öğrenildi. Sürücü, bir anlık boşluktan faydalanarak tekrar aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

Yaşadığı dehşeti anlatan sürücü, saldırganın eylemi planlı şekilde gerçekleştirdiğini düşündüğünü söyledi. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan sürücünün ihbarı üzerine polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakaladı.

KAMERA KAYITLARI DELİL OLDU

Taksi içerisinde bulunan kamera ve ses kayıtlarının olayın aydınlatılmasında önemli rol oynadığı belirtildi. Şüphelinin emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Saldırganın adliyeye sevk edildiği ve hakkında tutuklama talebiyle işlem yapıldığı öğrenildi.

“EYLEM PLANLI VE KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR”

Olayla ilgili değerlendirmede bulunan hukukçular, saldırının planlı şekilde gerçekleştirildiğini ve “kasten öldürmeye teşebbüs” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Araç içi kamera sistemlerinin önemine dikkat çekilirken, bu tür kayıtların hem delil niteliği taşıdığı hem de can güvenliği açısından kritik rol oynadığı vurgulandı.

TAKSİCİLERDEN GÜVENLİK UYARISI

Olayın ardından taksici esnafı, benzer saldırıların önlenmesi için araç içi kamera sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.