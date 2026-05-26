İzmir’de TOMA’ya zarar veren şahsın gözaltına alındığı anlar

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin 'mutlak butlan' kararı sonrası, Özgür Özel ve yönetimi, polis müdahalesiyle partinin Genel Merkezi'nden tahliye edildi.

Binadan çıkarak basın mensuplarına ilk açıklamalarını yapan Özel ve beraberindekiler; yağmur altında TBMM'ye yürüdü.

TOMA'YA ÇIKIP SLOGAN ATTI

Yürüyüş sırasında sağanak yağış eşliğinde uzatılan mikrofonlara birkaç cümlelik daha açıklamalar yapan Özel, bir de TOMA'nın üzerine çıktı.

TOMA'nın üzerinde sloganlar atan Özel, kamuoyu tarafından da eleştirildi.

MİTİNG ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

CHP'de son bulmayan hareketlilik bugün de devam etti.

Özel, karar sonrası ilk mitingi İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledi.

Miting öncesi ise medyaya yansıyan görüntüler ise tepki çekti.

TOMA'YA ÇIKIP ARACA ZARAR VERDİ

Meydanda emniyet güçleri güvenlik önlemleri aldı.

Bu sırada bir şahıs, alandaki TOMA'nın üzerine tırmandı, tekme atarak araca zarar verdi.

GÖZALTINA ALINDI

O anların görüntüleri medyada hızla yayılırken polis ekipleri, hemen müdahale ederek şahsı TOMA’dan indirdi ve gözaltına aldı.

Şüpheli şahsın gözaltına alındığı esnada çevrede bulunan kadınların üzüntüleri sesleri kayıtlara geçti.

Bu görüntüler de Özel'in TOMA'ya çıktığı anları hatırlara getirdi.