İzmir’de ücretsiz denize girilebilecek plajlar

İzmir’de yaz tatili yapmak isteyenler için giriş ücreti ödemeden denize girilebilecek birçok güzel seçenek bulunuyor.

Özellikle kendi şemsiyesi ve havlusuyla plaja gitmeyi tercih edenler için Çeşme’den Dikili’ye kadar pek çok bölgede halka açık olan temiz plajlar var.

Tatilciler, bu alanlarda ek bir ücret ödemeden gün boyu denizin keyfini çıkarabiliyor.

İşte İzmir’in en güzel ücretsiz plajları:

Çeşme ve Alaçatı

Ilıca Halk Plajı: Denizi sığ ve ılık. Çocuklu aileler için çok uygun.

Pırlanta Plajı: İnce kumu var, rüzgar sörfü yapılıyor.

Delikli Koy: Doğal bir koy, kamp yapmak isteyenler için iyi bir seçenek.

Seferihisar ve Sığacık

Akkum Plajı: Denizi temiz ve berrak.

Ekmeksiz Tabiat Parkı: Çam ağaçları altında, rüzgarsız bir plaj.

Akarca Plajı: Sakin ve temiz bir deniz arayanlar için uygun.

Dikili

Killik Koyu: Suyu turkuaz renginde ve çok berrak.

Pissa Koyu: Kumu ince, denizi sığ ve popüler bir yer.

Foça

Yeni Foça Halk Plajı: Merkeze yakın ve ulaşımı kolay.

Karakum Plajı: Merkeze yakın ve düzenli bir plaj.

Karaburun

Boyabağı Koyu: Taşlık ama suyu çok temiz.

Mordoğan Kocakum Plajı: Sahili geniş ve günübirlikçiler için rahat.