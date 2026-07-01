İzmir'de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen depoya operasyon

Uyuşturucuyla mücadele yurdun dört bir köşesinde devam ediyor.

Özellikle gençlerin güvenliğini korumak adına gerçekleştirilen çalışmalar, emniyet güçlerinin aralıksız mesaisiyle sürüyor.

UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda son olarak İzmir'de, bir imalathaneye baskın düzenlendi.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova ve Konak ilçelerinde önceki gün operasyon gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir depoda ekiplerin yaptığı aramalarda, sokak satıcılarına dağıtılacağı değerlendirilen 121 bin 816 sentetik hap ile 44 kilo 694 gram sentetik hap yapımında kullanılabilecek ham madde ele geçirildi.

YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Ö.U. ve S.K. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.