İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 60 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı.

Yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda İzmir’de, başarılı bir operasyona daha imza atıldı.

İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıklarınca uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

İL DIŞINDAN UYUŞTURUCU GETİRİLECEĞİ TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip çalışmaları yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, il dışından İzmir’e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Karabağlar ilçesinde takibe alınan bir otomobili durdurdu.

60 KİLO 200 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada 39 kilo kokain ele geçirildi.

Karşıyaka ilçesindeki bir eve yapılan baskında ise 21 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.