İzmir'de yakıtı biten araca yardıma koşmuştu: Otoyol jandarması ölümden döndü
Çeşme ilçesinde, otoyolda yakıtı biten bir araca yardım etmek için duran otoyol jandarması personeli, yoldan geçen bir tır ile otomobil arasında kalarak ölümden döndü. Başından yaralanan jandarmanın hastaneye kaldırıldığı dehşet anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı Port Köprüsü üzerinde trafik kazası meydana geldi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarması ekiplerinden bir personel, güzergah üzerinde yakıtı bittiği için yolda kalan bir otomobil sürücüsüne yardım etmek üzere aracından indi.
TIR İLE OTOMOBİLİN ARASINA SIKIŞTI
Görevli personel araca müdahale ettiği esnada, yoldan geçen bir tır hızla yaklaşarak jandarma personelini tır ile otomobil arasına sıkıştırdı.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ
Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan jandarma personeli, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
Jandarma personelinin ölümden döndüğü kaza, yolda kalan otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde; jandarma personelinin otomobilin yanında bulunduğu sırada, yandan çok yakın mesafede geçen tırın personeli sıkıştırdığı anlar yer aldı.
Meydana gelen kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.