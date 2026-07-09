İzmir'de yanlışlıkla atılan 400 bin TL çöp konteynerinden çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kuyumcu Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve gidince mutfağa koydu.

Durumdan haberi olmayan eşi ise poşeti çöp sanarak evdeki diğer atıklarla birlikte mahalledeki konteynerin yanına bıraktı.

15 TON ATIK İÇİNDE DETAYLI ARAMA

Ertesi gün poşetin çöpe atıldığını öğrenen Güneş, belediye ekiplerinden yardım istedi.

Güneş, ailesiyle ilçedeki çöplerin toplandığı atık toplama merkezine gitti, yaklaşık 15 ton atıkta detaylı arama yaptı.

KAMERA GÜRÜNTÜLERİ PARA DOLU POŞETE GÖTÜRDÜ

Güneş, bir sonuç elde edememesi üzerine mahalledeki 7 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde temizlik ekiplerinin dolu konteyneri kamyona boşalttığını, konteyner kenarındaki poşeti ise boşaltılan konteynerin içine attığını gören Güneş, hemen mahalledeki konteynere gitti.

Para dolu poşet, çöplerin içinde bulundu.

"EVE GÖTÜRDÜM EŞİME BİR ŞEY DEMEDİM"

Mehmet Güneş, paranın emanet olduğunu söyledi.

Süreçte yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür eden Güneş, "Arkadaşım 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' dedi. İş çıkışı uğradım, bana 400 bin lira para teslim etti. Ben de eve götürdüm. Eşime bir şey söylemedim. İçinde para olduğunu unuttum, mutfağa bıraktım.

Ondan sonra hanım bunu çöp zannediyor. Gidiyor çöpe atıyor. Çöp konteyneri dolu olduğu için paraları konteynerin yanına koyuyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞIMIZDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ"

Güneş, evdeki parayı unutup ertesi gün işe gittiğini, arkadaşı altın almak için geldiğinde eşini aradığını anlatarak "Paraları almaya geliyorum dedim, 'Ne parası?' deyince ağlamaya başladı. Eşim telaşlandı. 'Ben onu çöpe attım' dedi. Bizim başımızdan kaynar sular döküldü." dedi.

"HELAL PARAYMIŞ GERİ DÖNDÜ"

Paranın bulunması için büyük emek verdiklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"Çöp kamyonunu bulduk, konteyneri boşalttılar. Yaklaşık 15 ton çöpün içinde 4-5 arkadaş parayı aramaya koyulduk. Kamera kayıtlarına baktık. Kayda bakınca paranın çöp konteynerinin içinde olduğunu fark ettik. Çöp konteynerini karıştırdık, paraları orada bulduk. Helal paraymış, geri geldi."

"BİR ANDA HÜZÜN, BİR ANDA SEVİNÇ.."

Güneş, paranın bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek "Rabb'im kimseye böyle bir sıkıntıyı yaşatmasın. 15 ton çöpü elemek, onları ayrıştırmak kolay değil. Sonuçta elhamdülillah mutlu haberi aldık. Bir anda hüzün, bir anda sevinç.. Aynı anda yaşadık." diye konuştu.