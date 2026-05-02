İzmir'de yaşlı adamı tekmeleyen iki şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, sokakta uyuyan savunmasız yaşlı bir kişinin yanına yaklaşan F.E. ve Ç.Y., yaşlı adamı taciz ederek dalga geçmeye başladı.

Yaşlı adamın yattığı yerden kalkmasıyla şüphelilerden biri, diğerini adama tekme atması yönünde telkin edince diğer şüpheli de oturur pozisyonda olan adamın kafasına oldukça sert bir tekme attı. Şüpheliler daha sonra kaçarak uzaklaştı.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden şüphelilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede kimlikleri belirlenen zanlılar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen F.E. ile Ç.Y., hakim karşısına çıkarıldı.

İKİ ŞÜPHELİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme, iki şüphelinin “kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama”, “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler cezaevine gönderildi.