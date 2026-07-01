İzmir'de yediemin otoparkında 50 motosiklet ve 12 araç yandı

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İzmir'de Bornova ilçesinde saat 19.00 sıralarında Doğanlar Mahallesi'ndeki yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen sebeple başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, otoparkta bulunan motosiklet ve araçlara sıçradı.

YANGIN KISA SÜREDE OTOPARKA SIÇRADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

12 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında 50 motosiklet ile hafif ticari araç, kamyon ve otomobillerin olduğu 12 araç kullanılamaz hale geldi.

YANGIN SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının otoparkın yanında bulunan otluk alanda başladığı ve otoparka sıçradığı ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.