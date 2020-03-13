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İzmir'de zabıta ekipleri denetime çıktı, tatlıcı kaçtı

Açıkta muhafaza edilen, tarihi geçmiş ve menşeyi belli olmayan ürünlerin bulunduğu iş yerlerine işlem yapan zabıtayı karşısında görünce kaçan tatlıcı hakkında, işlem başlatıldı.

DHA | 13.03.2020 - 11:43..
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İzmir'in Buca Belediyesi, gıda denetimlerine devam ediyor.

İlk olarak bakkal ve marketleri denetleyerek açık, bozuk ve menşeyi belli olmayan ürünleri tespit eden zabıta ekipleri, daha sonra marketlerin ürün tedarik ettiği gıda depolarını kontrol etti.

İzmir'de zabıta ekipleri denetime çıktı, tatlıcı kaçtı

İŞ YERİ SAHİPLERİNE CEZA

Depoları tek tek gezen ekipler, açıkta muhafaza edilen ürünler başta olmak üzere etiketsiz, ambalajsız, faturasız ürünlere el koydu. İş yeri sahiplerine ceza kesti.

İzmir'de zabıta ekipleri denetime çıktı, tatlıcı kaçtı

TATLICI HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Zabıta ekiplerinin, Ova Pazaryeri yanında bulunan dükkanına geldiğini gören tatlıcı ise iş yerini bırakıp, kaçtı. Zabıta ekipleri, yerlerde ve kirli kaplarda imalat yapan tatlıcı hakkında işlem başlattı.

İzmir'de zabıta ekipleri denetime çıktı, tatlıcı kaçtı

İzmir'de zabıta ekipleri denetime çıktı, tatlıcı kaçtı

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