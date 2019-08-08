Önce İzmir, sonra Denizli...

Ege Bölgesi, güne depremlerle başladı.

AFAD verilerine göre, saat 14.19’de Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BOZKURT İLÇESİ DE SALLANDI

Bu depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bozkurt ilçesi merkezli 6.0 büyüklüğünde büyük bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

7 DAKİKADA BİR DEPREM

Her iki deprem arasında sadece 7 dakika bulunduğu, depremi hisseden vatandaşların büyük korku ve panik yaşadığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde ise İzmir, 4.8'lik depremle sarsılmıştı.

Denizli'de 6.0 büyüklüğünde deprem oldu VİDEO