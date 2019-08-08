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Denizli'de 6.0 büyüklüğünde deprem oldu

Denizli'de art arda iki büyük deprem meydana geldi. İlk deprem 4.2 büyüklüğünde olurken, bir sonraki kayıtlara 6.0 büyüklüğünde geçti.

Haber Merkezi | 08.08.2019 - 14:33..
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Denizli'de 6.0 büyüklüğünde deprem oldu

Önce İzmir, sonra Denizli...

Ege Bölgesi, güne depremlerle başladı.

AFAD verilerine göre, saat 14.19’de Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BOZKURT İLÇESİ DE SALLANDI

Bu depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bozkurt ilçesi merkezli 6.0 büyüklüğünde büyük bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

7 DAKİKADA BİR DEPREM

Her iki deprem arasında sadece 7 dakika bulunduğu, depremi hisseden vatandaşların büyük korku ve panik yaşadığı öğrenildi.

Denizli'de 6.0 büyüklüğünde deprem oldu

Sabah saatlerinde ise İzmir, 4.8'lik depremle sarsılmıştı.

Denizli'de 6.0 büyüklüğünde deprem oldu VİDEO

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