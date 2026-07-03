İzmir'in Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı

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İzmir'in Balçova ilçesi Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “rüşvet” soruşturması kapsamında 28 Haziran’da İzmir merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Seferihisar Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yiğit, savcılıktaki ifadesi sonrası tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Mahkeme, Yiğit hakkında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Onur Yiğit, “rüşvet” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında verilen adli kontrol kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında “rüşvet” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından 28 Haziran 2026 tarihli kararla “konutu terk etmemek” şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildiği bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, söz konusu kararı gerekçe göstererek Yiğit’i geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.