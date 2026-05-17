İzmir'in çöp imtihanı: Deniz manzaralı alan çöple kaplandı

CHP'li belediyeler ve çöp...

Bu iki kelime, uzun süredir yan yana kullanılıyor.

İZMİR MAĞDUR DURUMDA

CHP'li belediyelerin yetersizliği ve eksiklikler nedeniyle hem işçiler hem de vatandaşlar mağdur oluyor.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

CHP'li belediyelerde süren maaş ve alacak krizi, ilçeler genelinde çöp yığınlarına neden oluyor.

Çöp dağları ilçe halkının günlük yaşamını olumsuz etkilerken, caddelerden kötü kokudan dolayı vatandaşlar geçemez oldu.

ÇÖP EŞLİĞİNDE DENİZ MANZARASI

Konak ilçesindeki boş alana dökülen moloz ve çöpler, çevrede yaşayanların tepkisine neden oldu.

Eşrefpaşa Mahallesi Hacı Ali Efendi Caddesi'ndeki boş alanda patika yolun bir bölümü çöpler ve moloz yığınıyla kaplandı.

İzmir Körfezi'nin kuş bakışıyla görülebildiği bölgedeki atıklar, kötü koku oluşturdu.

Bölge sakinlerinden Şehmuz Takılmaz, yaptığı açıklamada, alana moloz ve çöp dökülmesinden rahatsız olduklarını söyledi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTI

Kirliliği kabul etmediklerini ifade eden Takılmaz, "İnsan yaşıyor burada. Bu atıkları kim kabul eder? Yetkililer, burayı temizlesin. Levha koyarak önlem alsın." dedi.

Takılmaz, alanın İzmir manzaralı olması nedeniyle turist de çektiğini ifade ederek, moloz ve çöplerin alana yakışmadığını belirtti.