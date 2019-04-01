İzmir'in ilçeleri CHP'ye çalıştı

Uzun bir gecenin ardından oy sayımları tamamlanarak 31 Mart Yerel Seçim sonuçları, birçok il ve ilçede netleşti.

30 İLÇEDEN 24'Ü CHP DEDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İzmir'de 3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana İzmir'deki seçmen sayısı 220 bin 318 artmıştı. Dün gerçekleşen seçim sonucu sandıkların açılmasıyla birlikte, İzmir ilçelerinden gelen sonuçlar yine şaşırtmadı.

Buna göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yüzde 58.02'yleTunç Soyer seçilirken, kentte bulunan 30 ilçeden 24'ünü de CHP'li belediyeler kazandı.