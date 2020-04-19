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İzmit Körfezi'nde yunusların dansı

İzmit Körfezi'nde yüzen 4 yunus, havadan görüntülendi.

AA |
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İzmit Körfezi'nde yunusların dansı

İzmit Marina açıklarında su yüzüne çıkan 4 yunusu, o sırada insansız hava aracını uçuran Cemal Kandemir kaydetti.

Yaklaşık 1 dakika yüzeyde kalan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

İzmit Körfezi'nde yunusların dansı

YUNUSLAR, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntülere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İzmit Körfezinde yüzen yunus balıklarını görüntüleyen Cemal Kandemir, çatı izolasyon işi yaptığını, hobi olarak da drone kullandığını söyledi.

İzmit Körfezi'nde yunusların dansı

"YANIMDAKİ ÇOCUKLAR DA HEYECANLANDI"

Çektiği drone görüntülerini sosyal medyada paylaşarak Kocaeli'nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladığını dile getiren Kandemir, yunus balıklarını görüntülediği anları şöyle anlattı:

"Yunusları tesadüf eseri çektim. Sık sık İzmit Körfezindeki gemileri havadan çekiyorum. O gün de dronu gemi çekmek için uçurduğum sırada suda kıpırtı olduğunu fark ettim. Hareketliliğin olduğu yere yaklaştığımda yunusların suyun yüzeyinde oynadığını gördüm ve bu anları kayda aldım. Yanımda çocuklar vardı, onlar da çok heyecanlandılar. Bu anlar 1 dakika kadar sürdü."

İzmit Körfezi'nde yunusların dansı


"KÖRFEZİMİZ ESKİ HALİNE DÖNDÜ"

Kandemir, sosyal medyada paylaştığı görüntülerin çok ilgi gördüğüne dikkat çekerek, "Görüntüleri gören İzmitliler 'Körfezin gerçek sahipleri çıkmaya başladı', 'Körfezimiz eski günlerine döndü' gibi yorumlar yaptı. Özellikle balıkçılar çok sevindi. Video binlerce görüntüleme ve çok sayıda beğeni aldı." ifadelerini kullandı.

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