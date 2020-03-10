taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1385
Euro
6.9757
Altın
1653.22
Borsa
103644.49
Gram Altın
325.81
Bitcoin
49761.2

İzmit'te karısını öldüren zanlıya müebbet hapis verildi

Kıskandığı eşini çocuğunun gözü önünde öldüren koca müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İHA | 10.03.2020 - 17:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Serpil Ertekin, 6 yıllık dini nikahlı eşi Duran Günyeli ile kıskançlık nedeni ile evde tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan Duran Günyeli, Ertekin’e 6 kez ateş etti.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların 2 ‘sinin isabet ettiği Ertekin, oğlunun gözü önünde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Duran Günyeli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmit'te karısını öldüren zanlıya müebbet hapis verildi

KOCA TUTUKLANDI

Polis merkezine götürülen zanlı, Ertekin’in kendisini aldattığını ve çıkan kavga sırasında kendisini silahı ile öldürdüğünü belirtti.

Duran Günyeli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmit'te karısını öldüren zanlıya müebbet hapis verildi

"BEN SERPİL'İ ÇOK SEVMİŞTİM"

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten öldürme’ suçundan açılan davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmada cinayet zanlısı Duran Günyeli, taraf avukatları hakim karşısında hazır bulunurken, cinayet zanlısı Günyeli, Ertekin’i ağır tahrik altında öldürdüğünü belirterek, “Ben Serpil’e çok değer vermiştim. 6-7 yıl kendisi ile birlikte aynı evde yaşadım. Ben onu eşim olarak görürken, bunun karşılığında aldatıldım, tehdit edildim. Beni öldürmekle tehdit etti. Olaylar da bu nedenler ile meydana geldi.” dedi.

İzmit'te karısını öldüren zanlıya müebbet hapis verildi

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Savunma yapan mağdur avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz alan sanık avukatları ise müvekkillerinin maktul tarafından aldatıldığının elde edilen belgelerle tespit edildiğini ve cinayeti ağır tahrik altında işlediğini belirterek, sanık hakkında verilecek olan cezada gerekli indirimlerin yapılmasını istediler.

Savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Duran Günyeli’yi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İzmit'te karısını öldüren zanlıya müebbet hapis verildi

İlginizi Çekebilir
İzmir'de eski eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
Bir buçuk ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'i, çalıştığı iş yerine giderek boğazından bıçaklayan Ercüment A., gözaltına alındı.
Hemzemin geçitte tren ile araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Uşak'ta, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Iğdır'da ATM'den para çeken genç saldırıya uğradı
Bir bankanın ATM'sinden para çektiği sırada, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 20 yaşındaki Yakup Tutka, olay yerinde hayatını kaybetti.
Drift yapan sürücüyü polis cep telefonuyla çekti
Antalya'da trafiğe açık alanda drift yapan ve tabancayla havaya ateş eden şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, para cezası da kesildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler
Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler
444
Rus piyasalarında sert düşüş
Rus piyasalarında sert düşüş
195
Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği
Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği
188
S.Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı
S.Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı
359
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
46
'Kenevir nasıl yetiştirilir' eğitimleri başladı
'Kenevir nasıl yetiştirilir' eğitimleri başladı
157
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
246
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir