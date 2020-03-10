İzmit'te karısını öldüren zanlıya müebbet hapis verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Serpil Ertekin, 6 yıllık dini nikahlı eşi Duran Günyeli ile kıskançlık nedeni ile evde tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan Duran Günyeli, Ertekin’e 6 kez ateş etti.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların 2 ‘sinin isabet ettiği Ertekin, oğlunun gözü önünde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Duran Günyeli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KOCA TUTUKLANDI

Polis merkezine götürülen zanlı, Ertekin’in kendisini aldattığını ve çıkan kavga sırasında kendisini silahı ile öldürdüğünü belirtti.

Duran Günyeli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BEN SERPİL'İ ÇOK SEVMİŞTİM"

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten öldürme’ suçundan açılan davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmada cinayet zanlısı Duran Günyeli, taraf avukatları hakim karşısında hazır bulunurken, cinayet zanlısı Günyeli, Ertekin’i ağır tahrik altında öldürdüğünü belirterek, “Ben Serpil’e çok değer vermiştim. 6-7 yıl kendisi ile birlikte aynı evde yaşadım. Ben onu eşim olarak görürken, bunun karşılığında aldatıldım, tehdit edildim. Beni öldürmekle tehdit etti. Olaylar da bu nedenler ile meydana geldi.” dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Savunma yapan mağdur avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz alan sanık avukatları ise müvekkillerinin maktul tarafından aldatıldığının elde edilen belgelerle tespit edildiğini ve cinayeti ağır tahrik altında işlediğini belirterek, sanık hakkında verilecek olan cezada gerekli indirimlerin yapılmasını istediler.

Savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Duran Günyeli’yi müebbet hapis cezasına çarptırdı.