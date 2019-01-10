İzzet Yıldızhan: Aylık masrafları 100 bin TL'yi geçiyor

Çocuklarının vücuduna yaptırdığı yıldız dövmesiyle gündeme gelen şarkıcı İzzet Yıldızhan, 9 çocuğuyla ilgili açıklama yaptı. "Ben dövme işine karşıyım hep de karşı oldum annelerini araya soktular ben de izin verdim" dedi.

İşte Yıldızhan'ın açıklamalarından ara başlıklar...

"9 ÇOCUĞUM VAR"

"9 tane çocuğum var. 7 erkek, 2 kız. Çocuklarıma eğitimin önemini her seferinde söylüyorum. Hepsi okuyor. Aylık masrafları 100 bin TL’nin üzerinde.

"İKRAMİYE DE VAR"

Her hafta maaşları yatar. Beni gururlandıran desrlerinde başarılı olana bir maaş ikramiye daha yatar

"KIZLARIM KİMSEDE KALAMAZ"

"Kızım mesela hiçbir arkadaşının evinde kalamaz. Akşam oldu mu eve döner. Neden kalamaz diye soracaksanız yasak, öyle bir kuralımız var. Ama kızımın arkadaşları bizde kalabilir hiçbir problem yok. Erkekler için bu kural geçerli değil erkekler kalabilir."





Günün magazin gelişmeleri - 10.01.2019 ViDEO