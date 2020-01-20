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İzzet Yıldızhan: Demet Akalın hain

İzzet Yıldızhan’dan Demet Akalın'la ilgili bir anısını anlattı.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 15:00..
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Şarkıcı İzet Yıldızhan, bu sabah canlı yayınlanan bir magazin programına telefonla bağlandı.

Demet Akalın'la ilgili açıklamada bulunan İzzet Yıldızhan, herkesi şaşırttı.

İzzet Yıldızhan: Demet Akalın hain

"KENDİNİ MASUM GÖSTERMESİN"

Akalın'ın hain olduğunu söyleyen Yıldızhan,  "Yıllar önce Bülent Ersoy ile program yapıyorduk. Kendisi aranıp davet edildi. 'O varsa ben gelmem' konusunu kendisi bana yaşattı. Kendisiyle eskiye dayalı geçimsizlik konumuz vardı onu ifşa etmem...

"BANA KİN TUTTU"

Demet Akalın kendini hiç masum göstermesin. Kendisi de haindir. Sanatçı arkadaşları için açıklamalar yaparken; Pınar Aylin'i suçlarken kendisini masum mu gösteriyor yani? Tartıştığımız bir konu vardı. Neden o konuda bize bu kadar kin güdüp 'O varsa ben gelmem' dedi?" şeklinde konuştu.İzzet Yıldızhan: Demet Akalın hain

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