Jake Paul itiraf etti: Bir daha dövüşemeyebilirim

YouTube videolarıyla ün kazandıktan sonra profesyonel boksa adım atan Jake Paul, son dönemde ringde aldığı sonuçlarla gündemden düşmüyor.

Kariyeri boyunca eski UFC dövüşçüleri ve emekli boksörlerle yaptığı karşılaşmalarla dikkat çeken Paul, aralık ayında kariyerinin en zorlu sınavlarından birine çıktı.

Miami’de eski dünya ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua ile karşı karşıya gelen Amerikalı isim, 6. rauntta nakavt olurken maçta çenesi kırıldı.

Karşılaşmanın ardından ameliyata alınan Paul, şubat ayında ikinci kez operasyon geçirdi.

Uzun süredir ringlerden uzak kalan 29 yaşındaki boksör, katıldığı Ariel Helwani Show’da hem sağlık durumuna hem de kariyerinin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“BİR DAHA DÖVÜŞEMEYEBİLİRİM”

Yaşadığı sakatlığın kariyerini tamamen bitirebileceğini söyleyen Jake Paul, birkaç gün içinde yeniden detaylı kontrollerden geçeceğini belirtti.

Doktorların vereceği raporun belirleyici olacağını ifade eden Amerikalı boksör, tekrar dövüşüp dövüşemeyeceğinin henüz netleşmediğini söyledi.

Paul, "Bu kesinlikle ihtimaller arasında. Her şey kemiğin nasıl iyileşeceğine bağlı" ifadelerini kullandı.

"DOKTORUM RİNGE DÖNMEMİ İSTEMİYOR"

İyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini ancak henüz tam anlamıyla antrenman yapamadığını söyleyen Paul, yine de spor salonundan uzak kalmadığını belirtti.

"Formumu korumaya çalışıyorum. Neredeyse her gün spor salonundayım ama şu an sadece hafif çalışmalar yapabiliyorum" diyen Paul, doktorunun yeniden dövüşmesine sıcak bakmadığını da açıkladı.

Amerikalı isim, "Doktorum sürekli ‘Bunu yapmak zorunda değilsin’ diyor" sözleriyle çevresindeki insanların da kariyerini bırakması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu anlattı.

“HENÜZ İŞİM BİTMEDİ”

Tüm soru işaretlerine rağmen ringlere dönme isteğinin sürdüğünü dile getiren Jake Paul, içinde hala büyük bir rekabet duygusu olduğunu söyledi.

Paul, "Ruhumda hâlâ çıkacak çok maçım ve tamamlanmamış işlerim olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Anthony Joshua mağlubiyeti, Jake Paul’un profesyonel kariyerindeki ikinci yenilgi oldu. Amerikalı boksör daha önce 2023 yılında Tommy Fury’ye puanla kaybetmişti.

Buna karşın Paul’un kariyerinde Anderson Silva, Tyron Woodley, Julio Cesar Chavez Jr. ve Mike Tyson gibi önemli isimlere karşı aldığı galibiyetler de bulunuyor.