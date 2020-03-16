James Bond oyuncusu koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü film yıldızı 40 yaşındaki Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın.” dedi.

JAMES BOND VE SON UMUT'TA OYNAMIŞTI

Olga Kurylenko, James Bond film serisinden Quantum Solace’de rol almıştı ve Russell Crowe’un Çanakkale’de çektiği ‘Son Umut’ (Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz’la birlikte 'Ayşe' rolünü oynamıştı.