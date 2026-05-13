James Webb, evrenin iskeletini çıkardı: Kozmik ağın en net haritası

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrendeki galaksileri birbirine bağlayan devasa ve gizli yapı olan kozmik ağın en net haritasını hazırladı.

Gök bilimciler, COSMOS-Web araştırması kapsamında evrenin henüz bir milyar yaşında olduğu döneme kadar uzanan geniş bir mimariyi analiz etti.

EVRENİN DERİNLİKLERİNE KESKİN BAKIŞ

Kaliforniya Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, teleskobun hassas kızılötesi cihazları sayesinde daha önce ulaşılamayan sönük galaksiler tespit edildi.

Bu teknolojik sıçrama, Hubble Uzay Teleskobu'nun geçmişte bulanık olarak gördüğü yapıların birbirinden ayrılmasını ve çok daha net bir şekilde tanımlanmasını sağladı.

Araştırmacılar, 13,7 milyar yıllık kozmik tarihi kapsayan bu devasa yapının galaksilerin nasıl düzenlendiğini ve evrimleştiğini anlamak için kritik olduğunu belirtti.

Elde edilen verilerle oluşturulan 164 bin galaksilik dev katalog ve kozmik yoğunluk haritaları, tüm bilim dünyasının kullanımına açık hale getirildi.