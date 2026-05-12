James Webb Uzay Teleskobu, var olmaması gereken gezegenlerin sırrını çözdü

Gök bilimciler, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak TOI-1130 yıldız sistemindeki alışılmadık gezegen dizilimini detaylı şekilde incelemeyi başardı.

Yapılan analizler, dev bir sıcak Jüpiter’in yörüngesinde hayatta kalmayı başaran nadir bir mini-Neptün’ün atmosferik sırlarını ortaya çıkardı.

KOZMİK TUHAF ÇİFTİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

JWST verileri, mini-Neptün’ün atmosferinde su buharı, karbondioksit ve kükürt dioksit gibi ağır moleküllerin bulunduğunu kanıtladı.

Bu yoğun atmosfer bileşimi, gezegenin mevcut konumunda değil, sistemin çok daha soğuk dış bölgelerinde oluştuğuna işaret ediyor.

Normal şartlarda sıcak Jüpiterlerin yer çekimi nedeniyle yörüngelerindeki diğer gezegenleri dağıtması beklenirken, bu sistemde mini-Neptün varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Bilim insanları, bu iki gök cisminin birbirine kilitlenmiş bir rezonans içinde hareket ettiğini tespit etti.

GEZEGEN OLUŞUM TEORİLERİ YENİDEN YAZILIYOR

Araştırmacılar, bu iki gezegenin "donma çizgisi" ötesinde buz ve gaz biriktirdikten sonra birlikte yıldızın merkezine doğru göç ettiğine inanıyor.

Bu keşif, mini-Neptünlerin yıldızlarından çok uzakta oluşabileceğine dair bugüne kadarki en güçlü bilimsel kanıtı sunuyor.

MIT liderliğindeki uluslararası ekip, bu gözlemin gezegen sistemlerinin evrimi hakkındaki mevcut modelleri değiştireceğini öngörüyor.

James Webb'in hassas ölçümleri, kozmik objelerin milyarlarca kilometrelik yolculuklarını atmosferik izler sayesinde kanıtlamış oldu.