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Jandarma 8 ton sahte dezenfektan ele geçirdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA |
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Jandarma 8 ton sahte dezenfektan ele geçirdi

Ekipler, kaçak içki üretiminde de kullanılan etil alkol ile sahte dezenfektan üreten şüphelilere yönelik İstanbul'un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerindeki üç ayrı adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.

PİYASAYA SÜRÜLMEK ÜZEREYKEN BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere 100 mililitre olarak şişelenmiş 25 bin 750 sahte el dezenfektanı ile 5 litre olarak ambalajlanmış 3 bin 475 litre sahte el dezenfektanı, dezenfektan yapımında kullanılacak 1850 litre etil alkol, 100 litre gliserin yağı, 60 litre izopropil alkol, 40 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 1200 sahte etiket bulundu.

Jandarma 8 ton sahte dezenfektan ele geçirdi ViDEO

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaklaşık 8 ton dezenfektan ve yapımında kullanılan malzemenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma 8 ton sahte dezenfektan ele geçirdi

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEK

Ele geçirilen etil alkollerin İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği, kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Jandarma 8 ton sahte dezenfektan ele geçirdi

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