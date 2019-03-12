Jandarma dağlarda terörist izi aradı

Amasya'nın Taşova ilçesindeki kırsal ve dağlık alanlarda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörist izi aradı.

GEÇİŞ GÜZERGAHLARINDAN BİRİ

Bu bölge, 2010-2011 yıllarında PKK’lı teröristlerin kullandığı geçiş güzergahlarından biri. Teröristlerin bölgede faaliyetlerinin bulunup bulunmadığı hakkında bilgi toplamak ve yayla evlerinin kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü/nde görevli askerlerden oluşan tim, yayla evleri ile yol güzergahında bulunan bağ evlerini kontrol etti.

İZ VE EMAREYE RASTLANMADI

Sarp kayalıkların da bulunduğu karla kaplı kritik arazi kesimlerinde ise sığınak ve barınak bulmak amacıyla, arazi araması gerçekleştirildi. Herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadığı operasyonların, ilerleyen günlerde de süreceği öğrenildi.