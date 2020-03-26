İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri için konulan sokağa çıkma yasağının ardından polis, jandarma, zabıta ekipleri harekete geçti.

Evlerinden çıkamayan yaşlılar için kollarını sıvayan güvenlik güçleri, şimdilerde alışveriş listelerine yüklendi.

Siparişleri alıp, sahiplerine teslim eden görevlilere büyük sevgi gösterisi var...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI YAYINLADI

Jandarma Genel Komutanlığı kendi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video paylaşarak, yaşlı bir çiftin sözlerine yer verdi.

Jandarmayı karşılarında gören çift, önce onlara sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan duygulandıran video İZLE